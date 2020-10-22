Вашингтон, , 23:35 — REGNUM Стало известно, какую производительность покажет версия игры Gears Tactics на новых консолях Xbox Series X. Информацию 22 октября на своей Twitter-странице выложил инсайдер Shinobi602.

Он сообщил, что игра будет выдавать 60 FPS (кадров в секунду) при разрешении 4K на Series X и 1440p на Series S. На консоли текущего поколения Xbox One X Gears Tactics выдаст 30 FPS при 4K и 60 FPS при 1440p. На Xbox One S она выдаст 30 FPS при разрешении 1080p.

Shinobi602 написал, что игра получит новый режим точности и оптимизированный для контроллера пользовательский интерфейс. Он также отметил, что версия Gears Tactics для Xbox позволит использовать мышь и клавиатуру.

https://twitter.com/shinobi602/status/1319318014429364224

Релиз Gears Tactics на Xbox состоится 10 ноября 2020 года. Таким образом, игра войдёт в «стартовый пакет» для консолей Xbox Series X и Series S, старт продаж которых запланирован на этот же день.

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