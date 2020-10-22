Загреб, , 23:18 — REGNUM Министр внутренних дел и директор Национального штаба гражданской защиты Хорватии Давор Божинович 22 октября написал в своём профиле в социальной сети, что в правительстве ведутся дискуссии об увеличения количества штрафов за несоблюдение принятых ограничительных мер для борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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"Эпидемиологическая ситуация в Хорватии вызывает тревогу. Число заражённых коронавирусом становится все больше, потому что часть наших сограждан до сих пор не соблюдает предписанные меры. Даже несмотря на то, что мы пытались избежать наложение штрафов за несоблюдение мер, теперь мы склоняемся к увеличению их количества, если меры так и не будут соблюдаться», — подчеркнул Божинович в социальной сети.

«Я призываю всех граждан Хорватии избегать контактов, не являющихся необходимыми, не участвовать в собраниях, не организовать встречи и семейные торжества. Именно так гражданам нужно выражать солидарность и проявлять гуманизм по отношению друг к другу», — добавил он.