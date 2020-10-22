Сан-Франциско, США, , 22:56 — REGNUM Интернет-пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе социальной сети Twitter в четверг, 22 октября. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Twitter

Массовые сообщения о неполадках начали поступать после 21:00 по московскому времени. Большинство жалоб (67%) связано с отсутствием доступа к сайту. Еще около 20% испытывают проблемы с приложением для iPhone и iPad, у 11% наблюдаются проблемы с авторизацией в учётной записи.

О неполадках сообщают главным образом пользователи в США, Бразилии, Чили и Малайзии. Проблемы испытывают и жители ряда стран Европы. В России о сбоях сообщают в основном жители Москвы.

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