Вашингтон, , 22:44 — REGNUM Одна из кнопок новых консолей Xbox Series X и Series S также является инфракрасным приёмником для пультов дистанционного управления One Media. Об этом 22 октября сообщил на своей Twitter-странице глава отдела планирования Xbox Ларри Хриб.

Он написал, что речь идёт о кнопке, при помощи которой будет осуществляться быстрое подключение контроллеров и других устройств. Хриб отметил, что разработчики решили спрятать ИК-приёмник под её кожухом, чтобы не выделять под него отдельное место.

https://twitter.com/majornelson/status/1319303597041930240

Напомним, при помощи пульта One Media владельцы консолей Xbox могут управлять воспроизведением видео и музыки, регулировать громкость и осуществлять навигацию по меню интерфейса приставки. Xbox Series X поступит в продажу 10 ноября 2020 года.

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