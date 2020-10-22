Москва, 22 октября 2020, 22:37 — REGNUM Победа в конкурсе «Лидеры России» — флагманском проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей» — это возможность и начало пути управленцев к новым достижениям. Благодаря конкурсу Лидеры добиваются профессиональных, карьерных и общественно-значимых прорывов. Успешные кейсы Лидеров России и примеры постконкурсной работы Клуба Лидеров «Эльбрус» — как участники конкурса меняют мир вокруг, начиная с коллектива, компании, заканчивая изменениями в районе, городе, регионе и стране в целом.
Победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» Дмитрий Волков после конкурса (18 августа 2018 года) был назначен на должность помощника Министра строительства и ЖКХ России, а в начале ноября 2018 года он стал уже заместителем Министра.
«Без конкурса «Лидеры России» не было бы этой работы и этого проекта, не было бы такого количества более чем полезных связей, не было бы одной из граней понимания набора моделей управления. С конкурсом: появилось дополнительное практическое знание, полученное в процессе его прохождения, появилось ощущение присутствия в сообществе единомышленников», — подчеркнул победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 г.г., заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков.
За два годы службы в Минстрое РФ Дмитрий решил ряд важных задач. Благодаря ему был актуализирован перечень обязательных нормативно-технических требований в строительстве. Их количество уменьшилось на 30% без потерь для безопасности. Кроме того, впервые в российской истории «узаконено» применение информационного моделирования «BIM» при проектировании, строительстве и эксплуатации, а 27 июня 2019 года вступили в действие изменения в Градостроительном кодексе.
«Впервые на практике мы применили новый принцип борьбы с «административными барьерами» — «растворение согласования» в технологическом процессе без его остановки, который позволяет без повторной экспертизы вносить изменения в проект «на ходу» во время строительства. Тем самым мы экономим миллионы рублей и до 6 месяцев в инвестиционно-строительном цикле почти каждого проекта, — сообщил Дмитрий Волков, — Также, имея опыт ликвидаций чрезвычайных ситуаций в Магнитогорске, наводнений в Иркутской, Амурской, Еврейской областях, Хабаровском крае, пожаров в Забайкалье, мы сформировали единые подходы к ликвидации последствий в части оказании социальной помощи гражданам на ремонт и приобретение жилья».
Дмитрий Волков вместе с командой изменил подходы к формированию государственной системы ценообразования в строительстве. Вместо предлагаемой реформы одномоментного перехода к ресурсному методу удалось предложить постепенный эволюционный процесс совершенствования, основанный на ресурсно-индексном методе с постепенным переходом к ресурсному. Вместе с тем, были выявлены и устранены перекосы в системе ценообразования, дававшие ошибку по отдельным регионам до 18%. Налажена государственная система мониторинга стоимости строительных ресурсов, основанная на сетевой модели сбора данных. Проблемы ценообразования в 2018 году в строительной отрасли были №1 в публичном пространстве и за время работы Дмитрия почти ушли из публичного обсуждения на экспертный уровень.
Победитель второго сезона конкурса «Лидеры России» Вячеслав Берзин 23 декабря 2019 года был назначен заместителем губернатора Курской области. Назначение для Вячеслава стало настоящим социальным лифтом, так как до этого ему не приходилось работать в области государственного управления. В Курской области во время пандемии Лидер России курировал деятельность в области промышленности, торговли, предпринимательства, обеспечения труда и занятости, занимался вопросами объема ввода и отмены ограничительных мер, доступности федеральной поддержки, которые напрямую повлияли на доходы жителей и жизнедеятельность предприятий.
По словам Вячеслава, деятельность предприятий промышленности в Курской области была приостановлена буквально на 1 неделю, что позволило сохранить весь промышленный потенциал и развивать его дальше. Сумма прямых субсидий и выплат предприятиям пострадавших отраслей, не считая программ льготного кредитования, предоставления отсрочек по платежам и льгот по налогам, составила 600 млн рублей. Благодаря выстроенному взаимодействию с предприятиями торговли и агропромышленным комплексом удалось избежать дефицита товаров и резкого роста цен. Кроме того, продолжалась работа центра помощи предпринимателям «Мой бизнес», на базе которого был организован дистанционный формат помощи предпринимателям. Поддержку получили более 150 экспортно-ориентированных малых и средних предприятий области, что позволило 24 из них вывести на экспорт. По мнению Вячеслава, все это привело к тому, что, несмотря на ограничительные меры, значительного сокращения общего количества средних и малых предприятий в Курской области не наблюдается.
Не останавливалась и работа по выявлению случаев торговли контрафактной продукцией. В рамках защиты прав потребителей уровень положительных решений в пользу заявителей без судебного вмешательства составил 98%. Как отметил заместитель губернатора Курской области, поддержка безработных граждан и их трудоустройство также занимали важное место. Количество зарегистрированных безработных в области увеличилось практически в 4 раза. На выплаты им было направлено более 730 млн рублей. Оперативно организованный мониторинг работодателей по высвобождению работников охватил более 2500 предприятий с совокупной численностью более 240 тыс. работников, а организация выплат признанным безработными гражданам попала в пятерку лидеров рейтинга Министерства труда России. В рамках легализации трудовых отношений было выявлено и легализовано более 2800 случаев «серой» занятости. Более того, со стороны Курской области в Государственную Думу РФ вынесена инициатива по внесению изменений в федеральное законодательство о прожиточном минимуме с целью увеличения доходов населения.
По словам победителя первого сезона конкурса «Лидеры России», руководителя и сооснователя Центра компетенций технологического развития ТЭК Минэнерго России Олега Жданеева, конкурс «Лидеры России» создал экосистему единомышленников, которые работают в одной системе координат, помогая и взаимоусиливая друг друга. В 2020 году под управлением Олега был утвержден перечень ключевых технологических направлений развития отраслей ТЭК России для достижения целевых показателей энергетической стратегии РФ до 2035 года; разрабатывается технология химико-технологический защиты оборудования, которая позволит перерабатывать нефть со значительным содержанием хлорорганических соединений; создан опытный образец шарикового носителя на основе особо чистого оксида алюминия для производства катализаторов риформинга; разработан концепт буровой установки 2.0 и несколько концептов ледостойкой морской буровой установки для разведочного бурения на арктическом шельфе; запущены межотраслевые НТС в нескольких регионах России для содействия диверсификации ОПК и развития промышленной кооперации, также в отраслевой кооперации организовано производство утяжеленных буровых труб из отечественной немагнитной стали для нужд нефтегазового комплекса. Кроме того, Олег создал и сейчас является генеральным директором Автономной некоммерческой организации содействия технологическому развитию энергетической инфраструктуры «Консорциум «Аппаратно-программные комплексы и системы управления топливно-энергетического комплекса».
Победитель второго сезона конкурса «Лидеры России», эксперт инвестиционного департамента Российского фонда прямых инвестиций Светлана Костикова стала волонтером акции взаимопомощи «Мы вместе». Она помогает пожилым людям в период пандемии, также девушка активно поддерживает проект #оналидер, который стартовал вместе с третьим сезоном конкурса.
Победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» Максим Скворцов после конкурса получил предложение возглавить АО «Тюменскую Агропромышленную Лизинговую Компанию». Компания учреждена Правительством Тюменской области и является институтом развития, предоставляющим для предпринимателей и предприятий, а также сельхозтоваропроизводителей доступ к различным инструментам государственной поддержки — как регионального, так и федерального уровня. Финансовый лизинг позволяет клиентам обновлять основные производственные фонды, а господдержка делает это более доступным. В результате, создаются и сохраняются рабочие места, предприятия выходят на новые рынки сбыта или производят новые товары, сокращают издержки за счет роста производительности нового оборудования и техники. Под руководством Максима Скворцова компанией было заключено боле 460 договоров лизинга, профинансировано и передано клиентам имущества на 5,6 млрд рублей. Команде Максима удалось задать тренд на устойчивый рост лизингового портфеля, который стал возможен благодаря увеличению объемов нового бизнеса компании, даже несмотря на замедление экономической активности в период пандемии.
Кроме того, победители конкурса объединились в сообщество, учредив клуб Лидеров России «Эльбрус» после того, как в 2018 году команда Лидеров совершила восхождение на вершину Эльбруса. По словам Максима, он гордится, что был на этой вершине с коллегами по конкурсу: «Я до сих пор не могу понять, откуда лично у меня брались силы на каждый следующий шаг к вершине. И теперь я понимаю на своём примере, что у нас гораздо больше сил, чем мы думаем, а это значит, что нужно и можно ставить перед собой более амбициозные цели и не сдаваться на пути их реализации».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 220 «Лидеров России». Так, Мария Львова-Белова после победы в третьем сезоне конкурса «Лидеры России» стала сенатором от Пензенской области. Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров:
- Олег Салагай стал заместителем Министра здравоохранения РФ,
- Павел Сорокин — заместителем Министра энергетики РФ,
- Илья Торосов — заместителем Министра экономики РФ,
- Дмитрий Волков — заместителем Главы Минстроя РФ,
- Евгений Грабчак — заместитель Министра энергетики РФ.
- Дмитрий Огуряев — заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Двое участников первого сезона конкурса «Лидеры России» 2017−2018 г.г. стали главами регионов:
- Василий Орлов — губернатором Амурской области,
- Дмитрий Артюхов — губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.
Двое участников второго сезона конкурса «Лидеры России» 2018−2019 г.г. стали главами городов:
- Полуфиналист конкурса Тимур Закирзянов — главой города Урая ХМАО.
- Победитель конкурса Юрий Шалабаев — исполняющим обязанности главы Нижнего Новгорода.