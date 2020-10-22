Москва, , 22:37 — REGNUM Победа в конкурсе «Лидеры России» — флагманском проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей» — это возможность и начало пути управленцев к новым достижениям. Благодаря конкурсу Лидеры добиваются профессиональных, карьерных и общественно-значимых прорывов. Успешные кейсы Лидеров России и примеры постконкурсной работы Клуба Лидеров «Эльбрус» — как участники конкурса меняют мир вокруг, начиная с коллектива, компании, заканчивая изменениями в районе, городе, регионе и стране в целом.

Победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» Дмитрий Волков после конкурса (18 августа 2018 года) был назначен на должность помощника Министра строительства и ЖКХ России, а в начале ноября 2018 года он стал уже заместителем Министра.

«Без конкурса «Лидеры России» не было бы этой работы и этого проекта, не было бы такого количества более чем полезных связей, не было бы одной из граней понимания набора моделей управления. С конкурсом: появилось дополнительное практическое знание, полученное в процессе его прохождения, появилось ощущение присутствия в сообществе единомышленников», — подчеркнул победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 г.г., заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков.

За два годы службы в Минстрое РФ Дмитрий решил ряд важных задач. Благодаря ему был актуализирован перечень обязательных нормативно-технических требований в строительстве. Их количество уменьшилось на 30% без потерь для безопасности. Кроме того, впервые в российской истории «узаконено» применение информационного моделирования «BIM» при проектировании, строительстве и эксплуатации, а 27 июня 2019 года вступили в действие изменения в Градостроительном кодексе.

«Впервые на практике мы применили новый принцип борьбы с «административными барьерами» — «растворение согласования» в технологическом процессе без его остановки, который позволяет без повторной экспертизы вносить изменения в проект «на ходу» во время строительства. Тем самым мы экономим миллионы рублей и до 6 месяцев в инвестиционно-строительном цикле почти каждого проекта, — сообщил Дмитрий Волков, — Также, имея опыт ликвидаций чрезвычайных ситуаций в Магнитогорске, наводнений в Иркутской, Амурской, Еврейской областях, Хабаровском крае, пожаров в Забайкалье, мы сформировали единые подходы к ликвидации последствий в части оказании социальной помощи гражданам на ремонт и приобретение жилья».

Дмитрий Волков вместе с командой изменил подходы к формированию государственной системы ценообразования в строительстве. Вместо предлагаемой реформы одномоментного перехода к ресурсному методу удалось предложить постепенный эволюционный процесс совершенствования, основанный на ресурсно-индексном методе с постепенным переходом к ресурсному. Вместе с тем, были выявлены и устранены перекосы в системе ценообразования, дававшие ошибку по отдельным регионам до 18%. Налажена государственная система мониторинга стоимости строительных ресурсов, основанная на сетевой модели сбора данных. Проблемы ценообразования в 2018 году в строительной отрасли были №1 в публичном пространстве и за время работы Дмитрия почти ушли из публичного обсуждения на экспертный уровень.

«Шаг за шагом за два года нам удалось существенно снизить административную нагрузку на строительную отрасль без снижения контроля и потери управления в градостроительной сфере. Трудность задачи заключалась в том, чтобы избежать «придумывания и внедрения» новых для консервативной отрасли подходов, не просто точечно и в ручном режиме исправлять отдельные проблемы, а заложить основу эволюционного развития регулирования, для того чтобы регулирование в дальнейшем развивалось само по заданной траектории», — обозначил Дмитрий Волков.

Победитель второго сезона конкурса «Лидеры России» Вячеслав Берзин 23 декабря 2019 года был назначен заместителем губернатора Курской области. Назначение для Вячеслава стало настоящим социальным лифтом, так как до этого ему не приходилось работать в области государственного управления. В Курской области во время пандемии Лидер России курировал деятельность в области промышленности, торговли, предпринимательства, обеспечения труда и занятости, занимался вопросами объема ввода и отмены ограничительных мер, доступности федеральной поддержки, которые напрямую повлияли на доходы жителей и жизнедеятельность предприятий.

По словам Вячеслава, деятельность предприятий промышленности в Курской области была приостановлена буквально на 1 неделю, что позволило сохранить весь промышленный потенциал и развивать его дальше. Сумма прямых субсидий и выплат предприятиям пострадавших отраслей, не считая программ льготного кредитования, предоставления отсрочек по платежам и льгот по налогам, составила 600 млн рублей. Благодаря выстроенному взаимодействию с предприятиями торговли и агропромышленным комплексом удалось избежать дефицита товаров и резкого роста цен. Кроме того, продолжалась работа центра помощи предпринимателям «Мой бизнес», на базе которого был организован дистанционный формат помощи предпринимателям. Поддержку получили более 150 экспортно-ориентированных малых и средних предприятий области, что позволило 24 из них вывести на экспорт. По мнению Вячеслава, все это привело к тому, что, несмотря на ограничительные меры, значительного сокращения общего количества средних и малых предприятий в Курской области не наблюдается.

Не останавливалась и работа по выявлению случаев торговли контрафактной продукцией. В рамках защиты прав потребителей уровень положительных решений в пользу заявителей без судебного вмешательства составил 98%. Как отметил заместитель губернатора Курской области, поддержка безработных граждан и их трудоустройство также занимали важное место. Количество зарегистрированных безработных в области увеличилось практически в 4 раза. На выплаты им было направлено более 730 млн рублей. Оперативно организованный мониторинг работодателей по высвобождению работников охватил более 2500 предприятий с совокупной численностью более 240 тыс. работников, а организация выплат признанным безработными гражданам попала в пятерку лидеров рейтинга Министерства труда России. В рамках легализации трудовых отношений было выявлено и легализовано более 2800 случаев «серой» занятости. Более того, со стороны Курской области в Государственную Думу РФ вынесена инициатива по внесению изменений в федеральное законодательство о прожиточном минимуме с целью увеличения доходов населения.

«Цифровое развитие области — другой важный аспект моей деятельности. Массовое применение механизмов дистанционной работы, перевод всех совещаний органов государственной власти в формат видеоконференцсвязи, коснувшееся практически всех жителей, применение технологий дистанционного обучения, перевод культурно-массовых мероприятий в электронную форму — то что было на виду. Мы разработали региональную систему для работы с цифровыми пропусками граждан. В дистанционный формат были переведены процессы регистрации безработных граждан и начисления пособий по безработице. Активно выполняется информирование граждан о возможности перехода на электронные трудовые книжки. Уже штатной для области работой стал перевод в электронный вид дополнительных государственных и муниципальных услуг, а также подключение к интернету в удаленных населенных пунктах социально-значимых объектов (485 запланировано на 2020 год). Мы подписали соглашения и приступили к внедрению первых модулей интеллектуальной транспортной системы. Начато внедрение решений, направленных на упрощение взаимодействия жителей с управляющими компаниями региона и уже 24 УК начинают работать с их применением. Пройден первый этап по созданию центра управления регионом в соответствии с поручением Президента РФ, на последнем совещании по рассмотрению результатов выполнения поручения, на уровне Министра цифрового развития, Курская область была отмечена в числе 11 лидеров, а разработанная в ходе проекта программа обучения рекомендована к применению в других регионах. 23 сентября Курская область третья в стране официально открыла работу ЦУР. Огромная работа проводится по направлению цифрового образования. Малообеспеченным многодетным семьям в целях обеспечения возможности получения дистанционного образования совместно с федеральными компаниями было безвозмездно передано 1000 смартфонов. В ближайшее время планируем запустить совместные программы с ВУЗами региона, направленные на вовлечение студентов в решение задач, возникающих в органах власти, носящих исследовательский характер. Некоторые подобные задачи были также предложены в качестве потенциальных заданий на «Цифровой прорыв». Отдельно хочу отметить, что Центральная Избирательная комиссия доверила нашей области быть одной из двух, в которых в сентябре 2020 года довыборы в Государственную Думу РФ проходили в том числе и в цифровом формате, — поделился Вячеслав Берзин, — «Перечень задач не ограничивается тем, что удалось упомянуть. Активностей много. И я благодарен конкурсу «Лидеры России», своему наставнику, нашему губернатору Роману Старовойту за предоставленную возможность активно включиться в развитие Курской области и вносить свой вклад в развитие региона».

По словам победителя первого сезона конкурса «Лидеры России», руководителя и сооснователя Центра компетенций технологического развития ТЭК Минэнерго России Олега Жданеева, конкурс «Лидеры России» создал экосистему единомышленников, которые работают в одной системе координат, помогая и взаимоусиливая друг друга. В 2020 году под управлением Олега был утвержден перечень ключевых технологических направлений развития отраслей ТЭК России для достижения целевых показателей энергетической стратегии РФ до 2035 года; разрабатывается технология химико-технологический защиты оборудования, которая позволит перерабатывать нефть со значительным содержанием хлорорганических соединений; создан опытный образец шарикового носителя на основе особо чистого оксида алюминия для производства катализаторов риформинга; разработан концепт буровой установки 2.0 и несколько концептов ледостойкой морской буровой установки для разведочного бурения на арктическом шельфе; запущены межотраслевые НТС в нескольких регионах России для содействия диверсификации ОПК и развития промышленной кооперации, также в отраслевой кооперации организовано производство утяжеленных буровых труб из отечественной немагнитной стали для нужд нефтегазового комплекса. Кроме того, Олег создал и сейчас является генеральным директором Автономной некоммерческой организации содействия технологическому развитию энергетической инфраструктуры «Консорциум «Аппаратно-программные комплексы и системы управления топливно-энергетического комплекса».

«Мы расширяем список доступных российских технологий и оборудования для отраслей ТЭК, строим систему, когда создавать и использовать российское оборудование, технологии будет выгодно, и такой российский продукт будет первым, лучшим во всем мире. Наша задача осуществить технологический прорыв в ТЭК России», — сообщил победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг. Олег Жданеев.

Победитель второго сезона конкурса «Лидеры России», эксперт инвестиционного департамента Российского фонда прямых инвестиций Светлана Костикова стала волонтером акции взаимопомощи «Мы вместе». Она помогает пожилым людям в период пандемии, также девушка активно поддерживает проект #оналидер, который стартовал вместе с третьим сезоном конкурса.

«Мы с командой провели более 30 часов лекций и вебинаров с различными гостями для поддержки женщин и продвижению моделей успеха. Уже есть первый результат — девушки более активно проявили себя в третьем сезоне конкурса «Лидеры России», процент победительниц составил 25% против 13% год назад. Я надеюсь, что с помощью конкурса появится больше женских историй успеха», — отметила Светлана Костикова.

Победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» Максим Скворцов после конкурса получил предложение возглавить АО «Тюменскую Агропромышленную Лизинговую Компанию». Компания учреждена Правительством Тюменской области и является институтом развития, предоставляющим для предпринимателей и предприятий, а также сельхозтоваропроизводителей доступ к различным инструментам государственной поддержки — как регионального, так и федерального уровня. Финансовый лизинг позволяет клиентам обновлять основные производственные фонды, а господдержка делает это более доступным. В результате, создаются и сохраняются рабочие места, предприятия выходят на новые рынки сбыта или производят новые товары, сокращают издержки за счет роста производительности нового оборудования и техники. Под руководством Максима Скворцова компанией было заключено боле 460 договоров лизинга, профинансировано и передано клиентам имущества на 5,6 млрд рублей. Команде Максима удалось задать тренд на устойчивый рост лизингового портфеля, который стал возможен благодаря увеличению объемов нового бизнеса компании, даже несмотря на замедление экономической активности в период пандемии.

«Ещё одним из результатов конкурса «Лидеры России», благодаря выигранному образовательному гранту, стала для меня учёба в Московской Школе Управления «Сколково». Я очень благодарен создателям новой программы Master in Public Strategy Андрею Волкову и Сергею Градировскому за уникальную возможность расширить свои границы неизвестного. Я всю жизнь учусь, как и мои родители, и, надеюсь, будут учиться мои дети. Метод «Сколково» перевернул мои представления о том, как надо учиться, и теперь впереди ещё больше задач по своему развитию. Кстати, очень интересным был выездной модуль в Пекине, где нам удалось погрузиться в культуру Китая, узнать об особенностях их подходов к государственному управлению и более чем сорокалетней истории проведения общественных изменений, которые и сейчас потрясают результатами весь мир. И, вместе с этим, самый главный для меня результат конкурса «Лидеры России» — новый взгляд на свою жизнь, на имеющиеся в России возможности. Я с огромным удовольствием и энергией делюсь этим со всеми, и мне особенно помогает в этом большая команда Лидеров и Наставников, наполненная в чём-то похожими своей «неуспокоенностью», желанием и силами что-то сделать для своей страны. Я и многие другие участники конкурса «Лидеры России» занимают активную социальную позицию — проводим уроки лидерства и финансовой грамотности для школьников и студентов, а в период ограничений, связанных с пандемией, видеоконференции проводили в онлайн режиме», — поделился Максим Скворцов.

Кроме того, победители конкурса объединились в сообщество, учредив клуб Лидеров России «Эльбрус» после того, как в 2018 году команда Лидеров совершила восхождение на вершину Эльбруса. По словам Максима, он гордится, что был на этой вершине с коллегами по конкурсу: «Я до сих пор не могу понять, откуда лично у меня брались силы на каждый следующий шаг к вершине. И теперь я понимаю на своём примере, что у нас гораздо больше сил, чем мы думаем, а это значит, что нужно и можно ставить перед собой более амбициозные цели и не сдаваться на пути их реализации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 220 «Лидеров России». Так, Мария Львова-Белова после победы в третьем сезоне конкурса «Лидеры России» стала сенатором от Пензенской области. Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров:

Олег Салагай стал заместителем Министра здравоохранения РФ,

стал заместителем Министра здравоохранения РФ, Павел Сорокин — заместителем Министра энергетики РФ,

— заместителем Министра энергетики РФ, Илья Торосов — заместителем Министра экономики РФ,

— заместителем Министра экономики РФ, Дмитрий Волков — заместителем Главы Минстроя РФ,

— заместителем Главы Минстроя РФ, Евгений Грабчак — заместитель Министра энергетики РФ.

— заместитель Министра энергетики РФ. Дмитрий Огуряев — заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Двое участников первого сезона конкурса «Лидеры России» 2017−2018 г.г. стали главами регионов:

Василий Орлов — губернатором Амурской области,

— губернатором Амурской области, Дмитрий Артюхов — губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.

Двое участников второго сезона конкурса «Лидеры России» 2018−2019 г.г. стали главами городов: