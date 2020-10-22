Красногорск, 22 октября 2020, 22:28 — REGNUM В подмосковном Солнечногорске в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» завершился второй образовательный модуль «Школы тренеров и модераторов» по теме «Форматы групповой работы и конструирование тренингового решения». В ходе практических занятий слушателей научили формировать свои авторские тренинги, которые они представят уже на следующем модуле, а также во время сертификации по итогам обучения.
Новая образовательная программа «Школа тренеров и модераторов» реализуется Мастерской управления «Сенеж» совместно с Клубом «Эльбрус», который объединяет победителей конкурса управленцев «Лидеры России». Обучение в Школе тренеров и модераторов состоит из модулей: на вебинарах проходит знакомство с теоретическим материалом, который после закрепляется на практике во время очных интенсивов в «Сенеже». Всего пройдет четыре теоретических и практических модуля. Предполагается, что очные занятия в Школе, если позволит эпидемиологическая ситуация, продлятся до декабря 2020 года.
По итогам обучения участники Школы получат удостоверение о повышении квалификации. Выпускников, которые пройдут сертификацию, планируется пригласить в качестве спикеров, тренеров и модераторов на очные мероприятия президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Слушателей «Школы тренеров и модераторов» также учат управлять групповой динамикой — формировать эмоциональный трафик команды или группы, изучать мотивации взрослых и выявлять проблемных слушателей. Данные навыки важны как для профессиональной деятельности, так и в семье, во время общения с друзьями и коллегами.
По словам руководителя направления педагогических программ Мастерской управления «Сенеж» Анны Завалиной, Школа поможет каждому слушателю развить и «прокачать» ключевые компетенции профессии тренера и модератора, такие как установление партнерских отношений, понимание закономерностей динамики групповых процессов и тщательная организационная подготовка проекта или мероприятия.
«Уроки» в Школе проводят ведущие эксперты известных тренинговых компаний, таких как Институт тренинга «АРБ ПРО», «Тренинг — бутика», Facilitation point, Институт молодежной политики. В числе спикеров-преподавателей — ведущий тренер-консультант Марк Кукушкин, который имеет большой опыт тренерской работы и провел более 2000 сессий, семинаров и тренингов в различных городах России и странах СНГ. Он подготовил и сертифицировал более 700 тренеров в России и за рубежом.