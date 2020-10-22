Красногорск, , 22:28 — REGNUM В подмосковном Солнечногорске в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» завершился второй образовательный модуль «Школы тренеров и модераторов» по теме «Форматы групповой работы и конструирование тренингового решения». В ходе практических занятий слушателей научили формировать свои авторские тренинги, которые они представят уже на следующем модуле, а также во время сертификации по итогам обучения.

Новая образовательная программа «Школа тренеров и модераторов» реализуется Мастерской управления «Сенеж» совместно с Клубом «Эльбрус», который объединяет победителей конкурса управленцев «Лидеры России». Обучение в Школе тренеров и модераторов состоит из модулей: на вебинарах проходит знакомство с теоретическим материалом, который после закрепляется на практике во время очных интенсивов в «Сенеже». Всего пройдет четыре теоретических и практических модуля. Предполагается, что очные занятия в Школе, если позволит эпидемиологическая ситуация, продлятся до декабря 2020 года.

«Мы учим слушателей Школы быть тренерами, рассказываем, как «управлять временем», заниматься мотиваций людей и их вовлечением в командную работу. Наша задача сделать так, чтобы после завершения обучения они могли предложить президентской платформе «Россия — страна возможностей», в первую очередь, свои программы, научились использовать свои знания и бесценный опыт, полученные во время работы в разных сферах, и передавать их дальше. Это может быть работа с вовлеченностью и мотивацией персонала, которые напрямую влияют на текучесть кадров, или деятельность, направленная на улучшение конкретных показателей команды, компании или проекта. При этом здесь мы не учим людей узкопрофильным, специализированным навыкам — продавать или внедрять что-то в производственные процессы. Тренер помогает достигнуть цели, которые необходимы команде», — рассказал эксперт Сергей Карташов.

По итогам обучения участники Школы получат удостоверение о повышении квалификации. Выпускников, которые пройдут сертификацию, планируется пригласить в качестве спикеров, тренеров и модераторов на очные мероприятия президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Главным для нас было не только погружение в теорию проведения тренингов, но и в практический материал Школы. Мы смогли сразу получить реакцию от экспертов и посмотреть на себя со стороны с помощью видеозаписи. Фактически это был полезный «ручной труд»: мы прописывали конкретные упражнения, задачи, цели своего будущего тренинга, выводили участников на рефлексию и сразу выясняли, поняли они или нет то, что хотели до них донести. Я 12 лет работаю в тренинговой сфере и моя специфика — это работа с мышлением. У нас есть такой девиз: «Оставь шаблоны всяк сюда входящий» и лично для меня важны были советы и практические знания от экспертов Школы по работе с соратниками внутри команды Для меня существенным является «думание по-другому», когда человек каждый раз отказывается от догм и подвергает сомнению ту картинку мира, которую видит, и тем самым расширяет свои познания», — поделился слушатель Школы по направлению «Тренер» Илья Степанов.

Слушателей «Школы тренеров и модераторов» также учат управлять групповой динамикой — формировать эмоциональный трафик команды или группы, изучать мотивации взрослых и выявлять проблемных слушателей. Данные навыки важны как для профессиональной деятельности, так и в семье, во время общения с друзьями и коллегами.

По словам руководителя направления педагогических программ Мастерской управления «Сенеж» Анны Завалиной, Школа поможет каждому слушателю развить и «прокачать» ключевые компетенции профессии тренера и модератора, такие как установление партнерских отношений, понимание закономерностей динамики групповых процессов и тщательная организационная подготовка проекта или мероприятия.

«Тренеры и модераторы нужны, чтобы менять установки людей и обучать их новым важным навыкам, повышать их компетенции. «Школа тренеров и модераторов» научит созданию мотивирующей среды и атмосферы для совместного взаимодействия, вовлечения каждого участника, чтобы достичь того результата, которого мы не могли добиться ранее. Здесь важным являются, в том числе, тренерские навыки, которые помогают ориентироваться на результат деятельности как конкретного человека, так и коллектива», — отметила Анна Завалина.

«Уроки» в Школе проводят ведущие эксперты известных тренинговых компаний, таких как Институт тренинга «АРБ ПРО», «Тренинг — бутика», Facilitation point, Институт молодежной политики. В числе спикеров-преподавателей — ведущий тренер-консультант Марк Кукушкин, который имеет большой опыт тренерской работы и провел более 2000 сессий, семинаров и тренингов в различных городах России и странах СНГ. Он подготовил и сертифицировал более 700 тренеров в России и за рубежом.