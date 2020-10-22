Вашингтон, , 22:27 — REGNUM Компания Ragnarok Game, являющаяся издателем игры Rune 2, подала в суд на Bethesda. Об этом 22 октября сообщил портал Game Rant.

Истцы обвинили Bethesda в том, что она была активным участником саботажа проекта Rune 2, и что её материнская компания ZeniMax «вступила в сговор» со студией Human Head (позже Roundhouse), которая захотела перейти под её покровительство.

В Ragnarok Game заявили, что ZeniMax предложила Human Head Studios не публиковать ресурсы и исходный код Rune 2, и что заявление о закрытии Human Head Studios было фактически написано под диктовку ZeniMax. Истцы потребовали выплатить им компенсацию в размере «не менее $100 млн».

Издание отмечает, что рассматривая это дело нельзя не вспомнить один странный факт: в 2018 году между Bethesda и Human Head Studios возник спор из-за проекта Prey 2. По мнению автора статьи, если Ragnarok Game удасться доказать свои доводы в суде, это будет означать, что Human Head предложила Bethesda выкуп, и в рамках этой сделки саботировала Rune 2.

В ноябре 2019 года ИА REGNUM сообщило, что на следующий день после релиза Rune II (12 ноября 2019 года) Ragnarok Game, занимающаяся изданием игры, заявила: для неё стало абсолютным «сюрпризом» то, что студия Human Head планирует своё закрытие в рамках слияния с Bethesda. При этом издатель сообщил, что разработчики отказались передавать ему исходный код Rune II и другую интеллектуальную собственность, без которой невозможно осуществлять поддержку игры.

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