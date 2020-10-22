Москва, , 22:08 — REGNUM Таганский суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры к компании Google LLC о снятии ограничений на просмотр фильма «Беслан» Александра Рогаткина на портале YouTube.

«Решением Таганского районного суда исковые требования прокурора Москвы удовлетворены. Указанным решением суд обязал компанию Google LLC восстановить нарушенные права неопределенного круга лиц, устранив ограничения доступа к документальному фильму «Беслан» автора Александра Рогаткина», — цитирует слова представителя суда агентство ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокурор Москвы обратился в суд с иском к компании Google LLC, требуя восстановить нарушенные права граждан. Истец настаивал на устранении ограничений для просмотра документального фильма «Беслан» Александра Рогаткина (транслировался на телеканале «Россия-1») в виде авторизации и предупреждений о «недопустимости содержания» видеоматериала.

Как пояснила журналистам руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, документальный фильм был размещен на видеохостинге с соблюдением требований интернет-сервиса, а в описании к видео изложена подробная информация о его содержании.

«В Российской Федерации распространение информации осуществляется свободно при соблюдении требований, установленных законодательством РФ. Тем самым действия по ограничению свободного просмотра фильма являются дискриминационными, нарушают конституционные права граждан РФ на поиск и получение информации об общественно важных событиях», — сказала она.

В связи с этим прокурор Москвы Денис Попов обратился в суд с исковым заявлением.

Ранее Роскомнадзор выявил ограничения распространения администрацией портала YouTube отечественного фильма (была сделана маркировка, обозначающая, что «это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей»). В письме, направленном Роскомнадзором Google LLC, указывалось, что действия компании расценены как акт цензуры, в нем содержалось требование соблюдения Конституции РФ при работе на территории России сервисов, принадлежащих компании. От официального ответа компания Google воздержалась, распространив информацию о том, что «упомянутая маркировка осуществляется по жалобам пользователей».

В ходе заседания Роскомнадзор представил суду доказательства более 5,2 тыс. случаев неограничения компанией Google (в том числе на принадлежащем ей видеохостинге YouTube) распространения информации, в том числе содержащей контент террористического и экстремистского толка (более 3,6 тыс. случаев), а также пронаркотический, суицидальный контент, детскую порнографию.

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