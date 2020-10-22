Вашингтон, , 22:02 — REGNUM Студия Cold Symmetry выпустила новое бесплатное дополнение к игре Mortal Shell. Об этом 22 октября сообщил портал Game Rant.

Дополнение получило название Rotten Autumn, которое можно перевести как «Гнилая осень». На Twitter-странице студии разработчики намекнули на появление нового «мини-квеста», при помощи которого геймеры, вероятно, смогут получить новые скины (образы персонажа). Cold Symmetry также выложила в сеть анонсирующий трейлер.

Релиз игры состоялся 18 августа 2020 года, по игровому процессу Mortal Shell похожа на серию Dark Souls. На известном рейтинговом сайте Metacritic ПК-версия игры имеет оценку 76 баллов из 100 возможных.

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