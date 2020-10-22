Москва, , 21:52 — REGNUM Жители Москвы в период эпидемии коронавируса могут получать SMS-сообщения с уведомлением о имевшихся у них контактах с инфицированными. Об этом сообщается 22 октября в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

Пассажиры в метро Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Если в SMS-сообщении вам поступила информация о том, что вы контактировали с заболевшим коронавирусом (среди близких знакомых, коллег по работе или в вузе), это значит, что вас указал в качестве контактного сам заболевший, либо работодатель или представитель высшего учебного заведения», — говорится в сообщении.

В штабе добавили, что если ребёнок находился там, где проживает заболевший, его родителям будет направлено уведомление о том, что ребёнок проживает по одному адресу с заболевшим.

«Вернуться в школу ребёнок может со справкой из поликлиники о состоянии здоровья, а если он не проживает по данному адресу — с официальным заявлением родителя (законного представителя)», — уточнили в штабе.

Отмечается, что в каждом из таких случаев «ошибка возможна, только если при заполнении сведений о себе заболевший указал неверные данные». При возникновении вопросов гражданам рекомендовано обращаться по телефону горячей линии: 8 (495) 870 45 09.