Токио, , 21:30 — REGNUM Известный геймдизайнер Хидео Кодзима подтвердил информацию о том, что он уже работает над созданием новой игры. Публикация была размещена 22 октября на Twitter-странице студии Kojima Productions.

Администрация аккаунта отметила, что сейчас компания ищет «лучших в своём классе» сотрудников, которые будут работать над проектом. На своём сайте Kojima Productions опубликовала список вакансий и требований к соискателям.

https://twitter.com/KojiPro2015_EN/status/1319201597117718528

Напомним, новый проект Хидео Кодзимы будет второй игрой его студии Kojima Productions, которую он основал в 2015 году, после того, как покинул компанию Konami. Пока нет никакой информации о том, что это будет за игра, однако ранее в сети появились слухи, что она может иметь отношение к франшизе Silent Hill.

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