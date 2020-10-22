Санкт-Петербург, , 21:19 — REGNUM Временный ковид-госпиталь в павильонах №№ 7, 8 и 8А выставочного комплекса «Ленэкспо» в Петербурге готов начать прием пациентов с коронавирусной инфекцией и имеет для этого необходимые разрешения. Лицензирование павильона №5 произойдет позже. Об этом сообщили 22 октября в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Госпиталь в «Ленэкспо» Елена Молчанова © ИА REGNUM

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Работу во временном госпитале на Васильевском острове готовы начать медики СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн». Ковидарий в «Ленэкспо» будет задействован только в случае дальнейшего ухудшения ситуации с коронавирусом. Пока система здравоохранения Петербурга справляется с помощью стационарных больниц.

«На сегодняшний день под COVID-19 в Санкт-Петербурге развернуто 6240 коек, свободно — 949 коек, что составляет более 15 процентов», — подчеркнули в комздраве.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что «Ленэкспо» не может принять пациентов из-за отсутствия медицинской лицензии.

В комздраве пояснили, что лицензии пока ожидает только павильон №5 на 295 коек. При этом для приема пациентов он не открывался, медицинский персонал там на работу не выходил.

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