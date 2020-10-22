Киев, , 21:01 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский готов испытать на себе вакцину против коронавируса украинского производства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Об этом он сказал в телеинтервью, показанному вечером 22 октября.

Зеленский уточнил, что готов включиться, если вакцина против коронавируса успешно пройдет предварительные испытания.

«Я с удовольствием… если скажут — ответ да», — сказал президент.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Зеленский не раз заявлял, что при нынешнем положении дел в украинской науке и медицине страна в принципе не может заниматься разработкой своей вакцины от COVID-19.

Однако сегодня внезапно президент объявил о создании «уникальной» украинской вакцины от COVID-19, хотя добавил, что еще должны пройти клинические исследования.

При этом он уточнил, что если у кого-то из других стран будет подтверждена вакцина раньше (надо понимать, кроме России — ред.), Киев будет закупать препарат, несмотря на собственные разработки.