Женева, Швейцария, , 20:51 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 423 819 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за весь период с начала пандемии. Об этом сообщает 22 октября Всемирная организация здравоохранения.

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Согласно приведённым данным, всего в мире выявлено уже 41 104 946 инфицированных коронавирусом.

Сообщается также, что за последние сутки скончались ещё по меньшей мере 6424 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 128 325.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 350 424 новых случаях заражения и 5192 скончавшихся пациентах с коронавирусом за сутки.