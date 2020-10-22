Рим, , 20:36 — REGNUM В Италии в четверг, 22 октября, началось проведение конкурсов на занятие вакантных преподавательских должностей.

Всего предполагается найти 32 тысячи новых учителей, на эти места претендуют 64 тысячи человек.

Профсоюзы ранее предлагали перенести конкурсы, называя проведение этой акции в разгар эпидемии «сумасшествием». Однако в министерстве образования придерживаются иной позиции: в образовательных учреждениях не должно быть нехватки преподавателей.

По данным на 22 октября, в Италии умерли 36 986 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 136 (днем ранее — на 127). Выздоровели 259 456 человек, за сутки этот показатель увеличился на 2082 (днем ранее — на 2369). Число подтвержденных носителей выросло на рекордные 16 079 (днем ранее — на 15 199), самый высокий за всё время эпидемии показатель фиксируется второй день подряд. Было проведено чуть более 170 тысяч тестов, положительный результат — у 9,44% (накануне — 8,55%).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 465 726. В настоящее время заражены 169 302 человека — на 13 860 больше, чем днем ранее, это самый высокий показатель за всё время эпидемии. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 14 раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работают в обычном режиме. При этом граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах и соблюдать правило санитарной дистанции. Ограничены развлекательные мероприятия и работа учреждений общественного питания. Власти страны отвергают возможность повторной остановки экономики, однако предоставили регионам право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении уже приняты.