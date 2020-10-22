Любляна, , 20:39 — REGNUM Правительство Словении 22 октября приняло решение частично закрыть страну и ввести новые ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса. Как завил премьер-министр Словении Янес Янша в своем обращении, в стране закрываются объекты общественного питания, гостиницы, магазины, которые не продают товары первой необходимости, а общественный транспорт будет двигаться на треть реже. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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Также будут закрыты детские сады и общежития, за некоторыми исключениями.

«Давайте вспомним режим, введённый этой весной. Меры, которые вступят в силу, будут аналогичны тем, которые были действовали в то время», — указал Янша.

Меры, которые вступят в силу в субботу, будут приняты в течение недели, после чего будет проведена оценка того, следует ли их продлевать, предупредил Янса. Он добавил, что по-прежнему существует возможность ограничения движения между муниципалитетами, и правительство решит это в ближайшие дни.