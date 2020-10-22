Рим, , 19:54 — REGNUM По данным на вечер четверга, 22 октября, в Италии умерли 36 986 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 136 (днем ранее — на 127), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Выздоровели 259 456 человек, за сутки этот показатель увеличился на 2082 (днем ранее — на 2369).

Число подтвержденных носителей выросло на рекордные 16 079 (днем ранее — на 15 199), самый высокий за всё время эпидемии показатель фиксируется второй день подряд. Было проведено чуть более 170 тысяч тестов, положительный результат — у 9,44% (накануне — 8,55%).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 465 726. В настоящее время заражены 169 302 человека — на 13 860 больше, чем днем ранее, это самый высокий показатель за всё время эпидемии.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 14 раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.