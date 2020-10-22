Красногорск, , 19:52 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судьи Кузьминского районного суда столицы, обвиняемого в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом 22 октября сообщается на официальном сайте Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

По версии следствия, судья через посредника получил 500 тысяч рублей. Эта сумма являлась частью взятки размером 1 млн рублей. Взамен судья должен был избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы в отношении лица, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

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