Париж, , 19:04 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении с 23 октября комендантского часа в 54 департаментах Франции из-за распространения вируса SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает Le Figaro.

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В ходе пресс-конференции глава французского правительства заявил, что с 23 октября вступает в действие комендантский час с 21:00 до 6:00 в 54 департаментах Франции с общим населением в 46 миллионов человек. Эта мера связана с быстрым ростом числа зараженных коронавирусом на территории страны.

Напомним, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 26 676 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 950 тысяч.

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