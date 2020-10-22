Ново-Огарево, Московская область, , 18:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин надеется, что страны мира смогут консолидироваться и бороться с настоящими, а не мнимыми угрозами. Об этом он заявил 22 октября, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

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»Хочется верить, что, несмотря на все сложности, мир сможет консолидироваться и начать сообща бороться не с мнимыми, а настоящими угрозами, и успешно противостоять им. Сможет, в конце концов, отказаться от эгоизма, алчности, бездумного и расточительного потребления», — сказал российский лидер.

По его мнению, альтернативой ничем не ограниченному сверхпотреблению должна стать «рачительная и разумная достаточность».

Путин констатировал, что эксплуатация ресурсов планеты приобретает всё более масштабный характер, при этом человек по-прежнему не защищён от стихийных бедствий и природных катаклизмов, многие из которых являются следствием антропогенного вмешательства.

«Мы же не хотим, чтобы климат на Земле приблизился к условиям Венеры с её безжизненной, выжженной поверхностью», — заключил президент России.