Подгорица, , 18:46 — REGNUM Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил, что за сутки в стране от последствий COVID-19 умерли три человека, а общее количество смертей, связанных с инфекцией с начала года составило 253.

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В лабораториях обработали 837 ПЦР-тестов на коронавирус, среди которых было зарегистрировано 190 новых положительных.

За последние 24 часа выздоровление было зарегистрировано у 278 пациентов.

Общее количество активных в настоящее время случаев в Черногории составляет 3913.