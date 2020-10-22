Сургут, Югра, , 18:38 — REGNUM Глава Сургута Вадим Шувалов осудил сложившуюся местную практику высаживать из общественного транспорта детей без масок. Своё возмущение он высказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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"В нашем городе произошла серия вопиющих инцидентов: детей без масок высаживали из городского транспорта. Я считаю такую практику неприемлемой. Ребёнок в любом случае должен доехать домой или в школу, и выгонять его на холод нельзя ни при какой ситуации!», — восклицает глава Сургута.⁣⁣⠀

Вадим Шувалов отметил, что по его поручению проведено совещание с руководителями транспортных компаний, а к переусердствовавшим в соблюдении масочного режима транспортникам применены меры дисциплинарного характера.

«С персоналом провели разъяснительную работу: если в автобусе едет ребёнок без маски, его нужно мягко пожурить и выдать ему средства индивидуальной защиты — автобусы снабдят ими дополнительно», — подытожил Вадим Шувалов, отметив, что рейды с проверками соблюдения антиковидных мер никто не отменял.

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