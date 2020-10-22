Новосибирск, , 18:31 — REGNUM В России снова поднимается тема индивидуальной траектории обучения, однако она тянет за собой многочисленные вопросы, которые ждут ответов. Об этом заявил корреспонденту Александр Волков, член Общественного совета при министерстве образования Новосибирской области. Эксперт прокомментировал слова вице-премьера Татьяны Голиковой о необходимости понять, какое место дистанционное образование должно занять в школе: это должно быть постоянной частью процесса, или войти в федеральный образовательный стандарт, или это реагирование на сиюминутную ситуацию.

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По словам вице-премьера, лично она является сторонником первого подхода и считает, что дистанционное образование должно найти место в обычной жизни.

Александр Волков обращает внимание на то, что Голикова говорит о дистанционном образовании. Она обсуждает не дистанционное обучение, а именно дистанционное образование. То есть предлагается узаконить новую форму образования, которая уже не будет являться дополнением к очному образованию, а будет существовать сама по себе.

«Снова поднимается тема индивидуальной траектории обучения. По задумке авторов такой концепции, ребенок должен получать только те знания, которые он сочтет нужными в его дальнейшей жизни. Продвигается отказ от традиционного образования, целью которого является выпускник с широким кругозором, позволяющим проводить системный анализ процессов. Человеком, не способным анализировать, легче манипулировать, к чему и стремятся апологеты сноса традиционного образования. Образование будет разделено для элиты и для всех остальных», — говорит эксперт.

По мнению Волкова, важнейшей частью образования является воспитание ребенка. Однако как будет осуществляться воспитание дистанционно? Или оно опять ляжет только на плечи родителей?

«Дети будут обучаться дома с использованием гаджетов, — подчеркивает Волков. — Сразу возникает вопрос, а с кем они будут оставаться дома? Кто будет контролировать их действия? И это не говоря уже о вреде здоровью и психике ребенка от постоянного взаимодействия с монитором. Ждем от Голиковой ответы на поставленные вопросы».

Отметим, по словам Голиковой, «очень важно научить ребенка идти по индивидуальной траектории с помощью инструментов, которые мы ему можем предоставить». Данное мнение вице-премьер высказала в интервью в рамках исследования «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России», документ размещен на сайте РАНХиГС.