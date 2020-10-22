Москва, , 18:28 — REGNUM Мировому сообществу необходимо работать над тем, чтобы добиваться бесперебойной и безопасной работы киберпространства. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

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По мнению российского лидера, киберпространство может стать площадкой для апробирования мер доверия, и властям разных стран необходимо выработать подходы к сотрудничеству в данной сфере.

Путин также отметил, что если США не захотят обсуждать сотрудничество в киберпространстве, российская сторона готова обсуждать это с другими партнёрами.

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