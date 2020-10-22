Красногорск, , 18:32 — REGNUM С 22 октября за соблюдением масочного режима в аэропорту Шереметьево подключились представители казачества. Об этом 22 октября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Шереметьево Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Участвовать в этом процессе будет 20 казачьих народных дружинников. Вместе с волонтерами они будут разъяснять пассажирам необходимость ношения масок.

«Ежедневно в Шереметьеве работает порядка 100 волонтеров Московской области. Более 95% пассажиров надевают маску по требованию контролеров», — отмечено в сообщении.

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