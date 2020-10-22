Москва, , 18:19 — REGNUM Заморозка накопительной части пенсий — факт, свидетельствующий о серьёзных проблемах в экономике, о недостатке так называемых длинных денег, о недостаточной степени предсказуемости развития финансовой системы в целом, считает руководитель Липецкого регионального отделения Партии Роста, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 22 октября, комментируя решение Госдумы продлить заморозку накопительных пенсий в РФ до конца 2023 года.

«В странах со стабильно развивающейся экономикой в разных вариациях существуют «два кита» — страховая, единая для всех, часть пенсии, и накопительная, отражающая заработки работника, его трудовые усилия. Продление заморозки накопительной части пенсии сильно деформируют саму пенсионную систему: могут пострадать те, кто сейчас на пике экономической активности. В начале их трудовой или предпринимательской деятельности сложилась пенсионная система с двумя частями. Однако значительную часть экономически активной жизни они провели уже в условиях заморозки пенсионных накоплений. Распоряжаться страховой пенсией нельзя, переводить в другие, более доходные фонды исключено», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Государственная дума 22 октября на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года.