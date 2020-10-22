Красногорск, , 18:17 — REGNUM В Подмосковье задержана группа лиц, подозреваемых в серии краж бытовой техники. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Всего в деле фигурирует 14 эпизодов. Кражи производились в Сергиевом Посаде, Дмитрове, Ногинске, Пушкине, Долгопрудном, Домодедове, Лобне и Москве. Преступления совершались в торговых центрах и магазинах электроники.

Последняя кража была совершена в Сергиевом Посаде в ТЦ «Вознесенский» на улице Кооперативная. Из магазина «Эльдорадо» два правонарушителя украли игровую приставку, спрятав ее под верхней одеждой. На данный момент все участники преступной группы задержаны, возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит срок до 7 лет лишения свободы.

Читайте ранее в этом сюжете: Челябинца отдали под суд за кражу пенсии у инвалида

Читайте развитие сюжета: К контролю за масочным режимом в аэропорту Шереметьево подключились казаки