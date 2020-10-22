Москва, , 18:20 — REGNUM Широкая публичная критика работы бывшего адвоката актера Михаила Ефремова — Эльмана Пашаева — не получила подтверждения в решении апелляционного суда. Своим решением апелляционный суд лишь признал, что суд первой инстанции вынес законный, обоснованный и справедливый приговор. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал адвокат Александр Почуев.

Напомним, 22 октября Московский городской суд вынес решение о смягчении приговора в отношении Михаила Ефремова, совершившего в Москве ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд счел смягчающим обстоятельством выплату денежной компенсации родственникам погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова и «скостил» приговор с восьми до семи с половиной лет колонии общего режима.

Как пояснил собеседник агентства, поскольку суд отказал в проведении дополнительной экспертизы, но дал возможность загладить вину материально, то можно сделать вывод, что в остальной части приговор признан законным, обоснованным и справедливым.

«Также можно сделать вывод, что широкая публичная критика результатов работы экс-адвоката Эльмана Пашаева не получила подтверждения в решении апелляционного суда», — заявил Александр Почуев.

Адвокат также уточнил, что в ближайшее время, скорее всего, защита Ефремова будет обращаться в кассационный суд, но там рассчитывать на смягчение приговора не стоит, поскольку при кассационном обжаловании пределы возможного пересмотра приговора гораздо уже.

«Они ограничены только случаями существенных нарушений норм уголовного и уголовно-процессуального закона. Поэтому, в этой части перспектива по делу ухудшается», — резюмировал юрист.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee на Смоленской площади Москвы выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров умер от полученных травм утром следующего дня.

Во время слушаний по делу Ефремов отказывался признавать свою вину, ссылаясь на то, что ничего не помнит. Однако позже заявил о признании своей вины и желании ее загладить.

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