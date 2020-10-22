Воронеж, , 18:05 — REGNUM Рост заболеваемости COVID-19 в Воронежской области фиксируется в сфере ЖКХ, образования, у госслужащих, работников транспортных средств и транспортных узлов. Об этом сообщили 22 октября в региональном оперативном штабе.

Водитель автобуса в защитной маске Дарья Драй (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

В числе районов, где на данный момент зарегистрировано наибольшее число заражений коронавирусом, — Острогожский, Россошанский, Поворинский, Хохольский, Воробьёвском, Нижнедевицком и в Борисоглебске.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получили 22 556 человек, в том числе 246 за минувшие сутки. Скончались 334 пациента, смерть 19 из них была подтверждена за прошедшие сутки.