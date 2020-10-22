Москва, , 18:00 — REGNUM Влияние пандемии коронавируса на настоящее и будущее человечества ещё только предстоит осмыслить. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» — трансляция»

»Коронавирус не отступил, к сожалению, и до сих пор представляет серьёзную угрозу», — сказал глава государства.

Путин констатировал, что пандемия серьёзно изменила общественную, деловую, международную жизнь, а также повседневную жизнь каждого человека.

«Вероятно, такой тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время. Что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причем во всех сферах жизни», — отметил он.

Пандемия также продемонстрировала, насколько важна ответственность и собранность власти для борьбы со страхом в обществе, добавил Путин. По его словам, у России в таких условиях не было другого пути, кроме как биться за жизнь каждого человека.