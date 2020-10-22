Волгоград, , 17:57 — REGNUM Инспекторы ДПС пришли на помощь женщине-водителю на федеральной трассе под Волгоградом. Они отбуксировали неисправный автомобиль в ближайший сервис, а владелицу автомобиля с детьми отвезли греться в кафе, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники дорожной полиции заметили около железнодорожного переезда возле посёлка. Новый Рогачик стоящий на обочине Daewoo Matiz с открытым капотом. Женщина водитель рассказала инспекторам, что она с мужем и двумя детьми, 11 лет и семи месяцев, направлялись из Волгограда домой в хутор Пятиизбянский. Неожиданно автомобиль остановился и перестал заводиться.

«На улице было прохладно, а в салоне находились дети. Посоветовавшись, мы приняли решение отбуксировать автомашину в ближайший сервис, а семью разместить в кафе, где можно было бы согреться. В кафе их уже ждал родственник, чтобы отвезти домой», — рассказал старший лейтенант полиции Владимир Сайтимов.

Семья выразила благодарность инспекторам. В пресс-службе ведомства отметили, что о произошедшем так и не стало бы известно, если бы водитель не обратилась в редакцию одного из региональных информационных агентств, чтобы найти и отблагодарить неравнодушных полицейских.