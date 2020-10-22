Волгоград, 22 октября 2020, 17:57 — REGNUM Инспекторы ДПС пришли на помощь женщине-водителю на федеральной трассе под Волгоградом. Они отбуксировали неисправный автомобиль в ближайший сервис, а владелицу автомобиля с детьми отвезли греться в кафе, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе регионального УМВД.
Сотрудники дорожной полиции заметили около железнодорожного переезда возле посёлка. Новый Рогачик стоящий на обочине Daewoo Matiz с открытым капотом. Женщина водитель рассказала инспекторам, что она с мужем и двумя детьми, 11 лет и семи месяцев, направлялись из Волгограда домой в хутор Пятиизбянский. Неожиданно автомобиль остановился и перестал заводиться.
Семья выразила благодарность инспекторам. В пресс-службе ведомства отметили, что о произошедшем так и не стало бы известно, если бы водитель не обратилась в редакцию одного из региональных информационных агентств, чтобы найти и отблагодарить неравнодушных полицейских.