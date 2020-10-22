Махачкала, , 17:49 — REGNUM Автопарк скорой медицинской помощи Махачкалы за последние два года обновлен на 100%. В настоящее время на балансе экстренной службы города находится 86 карет скорой помощи, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе регионального минздрава.

Отмечается, что новые медицинские автомобили закупаются и в остальных муниципалитетах Дагестана. Так, в других городах республики автопарк скорой помощи удалось обновить на 50%, в районах — на 30%. Всего за 2019−2020 годы в регионе за счет федерального и республиканского бюджетов закуплено 290 машин.

По данным минздрава, в 2018 году автопарк скорой помощи Дагестана был изношен на 70−80%, срок эксплуатации большинства автомобилей превышал допустимые пять лет. В ведомстве заверили, что работа по обновлению автопарка будет продолжена.