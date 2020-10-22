Воронеж, , 17:42 — REGNUM В Воронежской области за минувшие сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили 246 человек. Сутками ранее сообщалось о 243 новых носителях коронавируса.

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Выписаны с выздоровлением 278 пациентов. За минувшие сутки зарегистрировано рекордное количество смертей пациентов с коронавирусом — сразу 19.

Всего в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 22 556 человек, выздоровели 19 581 пациент с диагнозом, подтверждённым тестами, и 2708 — с диагнозом, поставленным по данным КТ. Скончались за период пандемии 334 человека.