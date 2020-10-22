Москва, , 17:34 — REGNUM Московский городской суд вынес решение о смягчении приговора в отношении Михаила Ефремова, убившего человека в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сообщает 22 октября пресс-служба суда.

Срок тюремного заключения изменен с восьми до семи с половиной лет колонии общего режима

Адвокаты Ефремова ходатайствовали о замене реального срока лишения свободы условным. Прокуратура выступала против любых изменений изначального судебного приговора.

Суд счел смягчающим обстоятельством выплату денежной компенсации родственникам убитого Сергея Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee на Смоленской площади выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров умер от полученных травм утром следующего дня.

Во время слушаний по делу Ефремов отказывался признавать свою вину, ссылаясь на то, что ничего не помнит.

Пресненский суд 8 сентября признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

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