Рязань, , 17:36 — REGNUM Диспансеризации определённых групп взрослого населения и профосмотры приостановлены с 22 октября в Рязанской области. Об этом на встрече с губернатором Николаем Любимовым заявил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий. Решение позволит разгрузить поликлиники и уменьшить число посетителей.

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По словам министра, ситуация с коронавирусом в Рязанской области «реально напряжённая, но, самое главное, контролируемая». В регионе развёрнуто 1285 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. В случае необходимости минздрав откроет ещё 400 мест — база для них готова в 16-ти медучреждениях. Региональное ведомство согласовало с минздравом РФ приостановку диспансеризации определённых групп взрослого населения и профосмотров.

«По такому пути пойдут все регионы. На сегодняшнем этапе это необходимо сделать для того, чтобы разгрузить поликлиники и уменьшить число посетителей. Плановую и высокоспециализированную медпомощь мы не прекращаем. Онкодиспансер и кардиодиспансер не задействованы в оказании медпомощи пациентам с коронавирусом», — подчеркнул Андрей Прилуцкий.

Ежедневная нагрузка на бригады скорой медицинской помощи выросла на 30%.