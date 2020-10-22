Пятигорск, Ставропольский край, , 17:32 — REGNUM Число жертв COVID-19 на Северном Кавказе, по данным на 10:40 22 октября, достигло 1484. За минувшие сутки в округе скончались 12 пациентов с подтвержденным диагнозом, сообщил федеральный оперативный штаб.

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Случаи летального исхода накануне были зарегистрированы в четырех регионах Северного Кавказа. Так, в Дагестане умерли пятеро носителей коронавируса, в Ставропольском крае — четверо, в Кабардино-Балкарии скончались двое пациентов, а в Чечне — один.

Антилидером по общему числу случаев смерти пациентов с COVID-19 на Северном Кавказе остается Дагестан — с начала пандемии в республике, по официальным данным, умерли 735 носителей инфекции. Далее следуют Ставропольский край (391), Кабардино-Балкария (125), Ингушетия (89), Северная Осетия (70), Чечня (44), замыкает список Карачаево-Черкесия (30).