Москва, , 17:21 — REGNUM Приговор известному актёру Михаилу Ефремову смягчили решением Московского городского суда по делу о смертельном ДТП, передаёт 22 октября корреспондент ИА REGNUM.

Вместо восьми лет колонии общего режима, артисту нужно отбыть в неволе семь лет и шесть месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, прекратить отношения с алкоголем пообещал осуждённый за гибель человека в ДТП актёр Михаил Ефремов в зале Мосгорсуда.

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