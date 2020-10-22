Скопинский район, Рязанская область, , 17:20 — REGNUM Награды спасателям, принимавшим участие в тушении пожара на складе боеприпасов в поселке Желтухинский, вручили 22 октября в пожарной части №39 Скопина Рязанской области. Сотрудники Скопинского подразделения с первых минут работали на месте ЧС, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

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Награды вручил врио начальника ГУ МЧС России по Рязанской области полковник внутренней службы Александр Савуков. Спасателей наградили знаками губернатора Рязанской области «За усердие» и «125 лет со дня рождения Сергея Есенина», а также благодарностями регионального ведомства.

Взрывы на территории военных складов произошли 7 октября, на полную ликвидацию пожара потребовалось два дня. Финансовую поддержку получили 667 семей, пострадавших при взрывах.