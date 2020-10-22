Ростов-на-Дону, , 17:09 — REGNUM В Ростов-на-Дону с рабочей поездкой прибыла глава Роспотребнадзора России Анна Попова. Она посетила COVID-госпиталь, развёрнутый на базе городской больницы № 1 имени Семашко.

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Главный государственный санитарный врач РФ осмотрела «зелёную зону» и пообщалась с врачами и медицинским персоналом, которые работают с заболевшими COVID-19, передаёт ГТРК «Дон-ТР». Попова ознакомилась с методами лечения пациентов с коронавирусом, используемым оборудованием и текущей эпидемиологической обстановкой на Дону.

Ожидается, что руководитель Роспотребнадзора посетит областной консультационно-диагностический центр и проведёт встречу с главой региона Василием Голубевым.

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