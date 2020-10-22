Краснодар, , 17:03 — REGNUM Два многоквартирных жилых дома, возведённые незаконно, будут снесены в Краснодаре по решению суда. Речь идёт о домах по адресам посёлок Краснодарский, 1/1 и улица Альпийская, 17 в Прикубанском округе Краснодара. Как сообщили в пресс-службе администрации города 22 октября, на данный момент строители расчищают площадки для захода техники.

Многоквартирный дом в посёлке Краснодарском был построен на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, при этом разрешительная документация на строительство отсутствовала, при возведении дома были нарушены градостроительные нормы. Второй дом также был возведён с нарушениями, что не помешало застройщикам продать квартиры в этих домах.

Суд вынес решения о том, что дома возведены незаконно и подлежат сносу, однако собственники решение суда не выполнили. Владелец участка в посёлке Краснодарский оштрафован на 1 млн рублей, в отношении собственника по улице Альпийскойадминистрация направила заявление в суд о взыскании денежных средств за неисполнение судебного постановления.

Ранее в Краснодаре снесли трехэтажное капитальное строение в поселке Знаменском под Краснодаром — здание было построено с нарушениями. Дом, согласно документации, предназначался для одной семьи, однако по факту в доме были обнаружены 13 отдельных квартир.