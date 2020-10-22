Москва, , 16:54 — REGNUM Посреднические усилия в рамках Минской группы ОБСЕ предпринимает Россия для прекращения войны в Нагорном Карабахе, сообщила 22 октября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова «Мы продолжаем активные посреднические усилия, направленные на прекращение кровопролития в зоне нагорнокарабахского конфликта».

Российский дипломат напомнила, что Москва 20 и 21 октября в очередной раз провела переговоры с обеими конфликтующими сторонами в Нагорном Карабахе. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров по раздельности встретился с коллегами из Армении и Азербайджана.

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Также она напомнила, что завтра, 23 октября, в США состоятся переговоры двух вышеуказанных министров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 октября, переговоры в Вашингтоне глав МИД Армении и Азербайджана анонсировал американский госсекретарь Майк Помпео.

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