Туроператоры Сербии требуют у правительства помощи из-за коронавирусных мер
Несколько сотен сотрудников туристических агентств из разных уголков Сербии 22 октября собрались около полудня перед зданием правительства в Белграде, чтобы обратить внимание властей на своё затруднительное материальное положение, в котором они оказались в связи с пандемией коронавируса и потерей лицензий на работу. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.
Путин: влияние пандемии на человечество ещё только предстоит осмыслить
Влияние пандемии коронавируса на настоящее и будущее человечества ещё только предстоит осмыслить, заявил президент России Владимир Путин.
Переговоры о поставках препарата от коронавирусной инфекции «Арепливир» идут примерно с 50 странами мира. Об этом сообщил 22 октября главный исполнительный директор компании-производителя ГК «Промомед» Андрей Младенцев.
«Интерес к препарату только усилился, после того как начали публиковать отчеты, подтверждающие эффективность этого препарата», — сказал Младенцев РИА Новости.
За истекшие сутки в Польше было выявлено 12 107 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 22 октября сообщает минздрав страны.
В Польше за сутки выявили 12107 случаев заражения коронавирусом
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в субботу, вероятнее всего, в республике число суточных заражений перейдет границу в 15 тысяч человек. Об этом сообщает Onet.pl.
Минздрав Польши: «Вся территория страны будет признана «красной зоной»
В США за сутки более тысячи человек скончались от COVID-19
В США за последние сутки выявлено 62 735 инфицированных коронавирусом, скончались 1124 пациента с COVID-19, сообщает Университет Джонса Хопкинса.