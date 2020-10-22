Переговоры о поставках препарата от коронавирусной инфекции «Арепливир» идут примерно с 50 странами мира. Об этом сообщил 22 октября главный исполнительный директор компании-производителя ГК «Промомед» Андрей Младенцев.

«Интерес к препарату только усилился, после того как начали публиковать отчеты, подтверждающие эффективность этого препарата», — сказал Младенцев РИА Новости.

Российский препарат «Арепливир» хотят купить почти 50 стран