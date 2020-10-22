Вашингтон, , 16:49 — REGNUM В США за последние сутки выявлено 62 735 инфицированных коронавирусом, скончались 1124 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 22 октября Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных источников.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

Согласно приведённым данным, всего за период с начала эпидемии в США зафиксировано 8 338 467 случаев заражения коронавирусом, скончались по меньшей мере 222 220 пациентов, излечились более 3,3 млн человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Соединённые Штаты занимают первое место среди стран мира как по числу инфицированных, так и по числу умерших от COVID-19.