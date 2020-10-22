Екатеринбург, , 16:44 — REGNUM Роспотребнадзор разрешил Детской городской клинической больнице № 11 (Екатеринбург) проводить тестирование на коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.

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Микробиологическая лаборатория ДГКБ № 11 сможет определить более 20 видов инфекций, среди них — COVID-19. Благодаря данной возможности срок получения результатов тестирования сведён до минимума.

Для начала в лаборатории будут делать по 120−140 тестов в сутки, потом это число увеличат вдвое.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области нарастили объём выполняемых тестов на COVID-19 до 18−20 тыс. в сутки.

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