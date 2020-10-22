Курган, , 16:38 — REGNUM Жителям Курганской области предстоит выбрать для аэропорта «Курган» имя, связанное с историей Зауралья. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

С инициативой присвоить имя воздушной гавани выступила Общественная палата Курганской области. Аэропорт Кургана не вошёл в число тех, кому присваивали в 2018 году имена в рамках конкурса «Великие имена России». Но после реконструкции воздушные ворота Зауралья достойны обрести название, считают общественники.

«Граждане могут предлагать имена выдающихся соотечественников, внесших значимый вклад в развитие и становление России и Курганской области, в том числе, получивших мировое признание. Их деятельность может быть связана с литературными, музыкальными, художественными и другими культурными достижениями, научными и географическими открытиями, военными победами и так далее», — пояснил председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов.

Первый этап предложения имён выдающихся деятелей Зауралья продлится до 22 ноября. Затем до 20 декабря продлится голосование за шорт-лист избранных. Победителя объявят на заседании совета Общественной палаты Курганской области в конце 2020 года.