Симферополь, , 16:36 — REGNUM Торжественное открытие мемориальных досок дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану и Герою Советского Союза Михаилу Мальченко состоялось 22 октября в Республике Крым. Доски установили на фасаде Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности, выпускниками которого являются герои, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Крыма. В церемонии открытия досок принял участие глава Крыма Сергей Аксёнов, представители республиканских и городских властей, научный сотрудник ГБУ РК «Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия» Мустафа Мустафаев, внук Героя Советского Союза Михаила Мальченко Максим Мальченко.

«Мы всегда поддерживаем инициативы, связанные с увековечиванием памяти великих людей, которые рисковали своей жизнью ради защиты Родины. Это поистине выдающиеся крымчане, легендарные летчики, настоящие герои, чей вклад в дело Великой Победы трудно переоценить», — сказал глава Крыма.

Глава Крыма добавил, что память Героев, благодаря которым удалось победить врага, необходимо сохранить и передать ее будущим поколениям.

«Эти памятные доски будут служить вечным напоминанием о наших выдающихся соотечественниках, а их героический образ станет для нынешней молодежи источником вдохновения и гордости», — сказал Аксёнов.

Амет-Хан Султан входил в десятку лучших советских летчиков-истребителей, совершил 603 боевых вылета, из них 70 — на штурм живой силы и техники противника. Провёл 150 воздушных боёв, 30 самолётов противника сбил лично, 19 в составе группы. Дважды Герой Советского Союза. Герой Советского Союза Михаил Мальченко совершил 74 боевых вылета. Совершил 114 боевых вылетов на штурмовку скоплений боевой техники, нанеся значительный урон по живым силам противника. Участвовал в освобождении Донбасса, юга Украины, Крыма, в прорыве долговременной обороны противника на Белорусском фронте.