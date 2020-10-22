Белгород, , 16:30 — REGNUM 90 новых остановок общественного транспорта оборудуют в Белгороде и ближайших пригородах. На главной магистрали города, проспекте Б. Хмельницкого, установят пять дополнительных светофоров, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе правительства региона

Выделенные полосы для автобусов в скором времени заработают на двух улицах (Щорса и Преображенская) и двух проспектах (Б. Хмельницкого и Славы) города. По решению властей, изменения позволят увеличить провозную способность общественного транспорта и скорость движения, сделают удобными пересадочные узлы. На проспекте Б. Хмельницкого появятся три новых остановки, оборудованные наземными переходами, и пять дополнительных светофоров. Всего для пассажиров обустроят 90 остановок.

По магистральному направлению с севера на юг проходят почти 70% всех маршрутов общественного транспорта Белгородской агломерации.