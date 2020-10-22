Москва, , 16:26 — REGNUM Московский театр на Таганке предложил посетителям, не желающим соблюдать масочный режим, приобретать билеты с заранее включённой в их стоимость суммой потенциального штрафа учреждению. Соответствующая запись размещена на странице театра в Instagram.

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"По многочисленным просьбам отдельных посетителей мы решили предложить новую услугу — возможность приобретения билета, в стоимость которого включена сумма потенциального штрафа театру за несоблюдение масочного режима в размере 500 тысяч 1 рубль», — говорится в сообщении.

В театре отметили, что в «особый пакет» также входят возможность находиться на спектакле без маски, отдельное место в партере на большой дистанции с остальными зрителями и отдельный вход и выход для посетителя.

При этом, как подчёркивается, вход в театр для таких посетителей будет возможен только при предъявлении справки об отсутствии коронавируса, полученной не более чем за сутки.