Астрахань, , 16:24 — REGNUM В Астраханской области за сутки подтверждено 102 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 22 октября ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 114 новых носителях вируса.

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За сутки в статистику смертности вошли три новых пациента с COVID-19. 21, 22 и 23 августа в инфекционном госпитале Александро-Мариинской областной клинической больницы скончались три человека с подтверждённым диагнозом COVID-19: житель Лиманского района 1948 года рождения, жительница Астраханской области 1962 года рождения, жительница Астраханской области 1942 года рождения. Все пациенты были госпитализированы с пневмонией.

По состоянию на 22 октября на территории Астраханской области зарегистрирован 151 летальный исход пациентов с COVID-19. Всего в регионе подтверждено 8626 случаев заражения коронавирусом. На данный момент выписаны 7157 человек, у которых COVID-19 был подтверждён положительным результатом теста. На амбулаторном наблюдении находятся 2812 человек. В инфекционных госпиталях для больных с COVID-19 находятся 1029 человек.