Варшава, , 16:23 — REGNUM Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в субботу, вероятнее всего, в республике число суточных заражений перейдет границу в 15 тысяч человек. Об этом сообщает Onet.pl.

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«Я ожидаю дальнейшее увеличение количества заболевших к концу недели и на выходных. В субботу, возможно, мы зафиксируем 15 тысяч новых случаев заражения», — оценил министр Недзельский ситуацию в Польше.

Также он отметил, что в республике сейчас оперативно занимаются увеличением резерва больничных коек для тех пациентов с коронавирусом, которым требует госпитализация. Так, правительство планирует увеличить базу койко-мест с 17,6 тысяч до 35 тысяч в ближайшие полторы недели, чтобы не отставать от темпов роста эпидемии.

Помимо этого, Недзельский подтвердил информацию, что в ближайшее время вся территория Польши будет признана «красной зоной», т. е. зоной с максимально неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

«Вся территория страны будет признана «красной зоной», — отметил он.

В настоящее время в «красных зонах» действуют наиболее жесткие ограничительные меры: в одной очереди смогут стоять не более 5 человек, и то при условии соблюдения дистанции, торжественные мероприятия в общественных местах под запретом, а во время религиозных служб в храмах расстояние между посетителями не должно быть меньше 7 метров. Также предусматривается введение дистанционного обучения в вузах и средних школах, за исключением практических занятий